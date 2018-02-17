В Мексике зафиксировали 59 афтершоков после мощного землетрясения

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Почти 60 повторных толков зафиксированы в Мексике после мощного землетрясения, сообщает Национальная сейсмологическая служба

Ранее в южном Мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

"До 18.30 (3.30 мск) зафиксировано 59 афтершоков", — говорится в сообщении сейсмологической службы в Twitter.