В МИД Японии сообщили дату встречи с Лавровым

ТОКИО, 17 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Встреча министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно состоится 21 марта в Японии, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство в распространенном в субботу пресс-релизе.

Встреча министров иностранных дел двух стран прошла в Мюнхене в пятницу.

"Стороны подтвердили необходимость тесного взаимодействия на уровне министров иностранных дел для того, чтобы во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае были достигнуты конкретные результаты. Также они пришли к единому мнению провести встречу на уровне глав ведомств 21 марта в Японии", — говорится в документе.

Этой встрече будут предшествовать переговоры рабочей группы на уровне глав департаментов, конкретные сроки которых будут уточнены в дальнейшем.

В ходе встречи стороны, подчеркнув позицию своей страны относительно проблем Северной Кореи, договорились продолжать диалог. Кроме того, глава МИД Японии передал протест своему коллеге в связи с внесением 1 февраля аэропорта на Итурупе в перечень совместного – гражданского и военного – использования, а также проведением антитеррористических учений на Кунашире, "что служит усилению военного присутствия России на четырех северных островах (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – ред.), идет вразрез с позицией Японии по вопросу островов и вызывает сожаление", говорится в документе.