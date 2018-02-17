ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. В Северной Каролине установят памятник подвигу советских лётчиков, перегонявших самолеты-амфибии "Каталина" в период Второй мировой войны. Об этом в преддверии церемонии, посвящённой памяти русских моряков в Портсмуте, заявил исполняющий обязанности мэра Элизабет-Сити Рик Кинг.

По его словам, памятник появится осенью 2018 года. "Я думаю, что до 1 декабря. Все будет зависеть от скорости взаимодействия. Когда монумент будет доставлен из России. Сейчас стороны согласовывают меморандум о взаимопонимании", — сказал он.

Решение городского совета установить памятник было единогласным, мэр назвал "прекрасной" такую солидарность.

Российский посол Анатолий Антонов напомнил об истории сотрудничества двух стран, в которой есть "славные героические страницы". "Когда во время Второй мировой войны СССР и США вместе сражались против нацистской Германии, важной частью нашей совместной борьбы была программа ленд-лиза", — сказал он. "В 1944-45 годах недалеко отсюда, на Базе береговой охраны США, советские пилоты проходили обучение пилотированию гидросамолетов "Каталина", которые затем перегонялись в Советский Союз", — добавил дипломат. В январе 1945 года один из самолетов разбился при взлете.

На базе, на месте гибели пилотов, установят памятную плиту, а в городе Элизабет-Сити — памятник, сказал Антонов.

Начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов ранее во время визита в США рассказал, что, несмотря на имеющиеся трения, страны продолжают активно и успешно сотрудничать в области сохранения памяти о военнослужащих и поиска информации о военнопленных и пропавших без вести.