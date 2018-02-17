NI назвал "самое мощное оружие" КНДР

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спецслужбы могут стать эффективным инструментом в руках северокорейских властей в случае возникновения вооруженного конфликта на Корейском полуострове, пишет National Interest.

Как отмечает издание со ссылкой на отчет Пентагона, КНДР обладает двумя основными спецслужбами, отвечающими за разведывательную деятельность. Первая занимается внешней разведкой и секретными операциями. Второе агентство ответственно за контрразведку. Однако существуют еще два ведомства, которые ведут свою деятельность на территории Южной Кореи.

По мнению экспертов, Разведуправление Генерального штаба северокорейской армии, которое является основной спецслужбой в области внешней разведки в КНДР, создано по образу Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза. Данное ведомство состоит из шести подразделений, отвечающих за проведение секретных операций, разведку, деятельность в киберпространстве, сбор разведданных за рубежом и межкорейские переговоры.

Министерство охраны безопасности государства является основным в области контрразведки, однако ведомство обладает также некоторыми функциями в области внешней разведки. Оно, как отмечает NI, также было создано по образцу советского Министерства государственной безопасности. В Пентагоне утверждают, что ведомство прямо подотчетно северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Деятельность двух других спецслужб напрямую связана с Южной Кореей. Так, Отдел единого фронта занимается созданием на Юге просеверокорейских групп и отвечает за межкорейские переговоры. Вторая спецслужба, названная в отчете Пентагона как 225-е Бюро, работает под прикрытием. По мнению американских военных, ведомство отвечает за подготовку и внедрение в Южной Корее агентов, а также создание в соседнем государстве подпольных политических организаций, занимающихся подстрекательствами к беспорядкам и революциям.

National Interest подчеркивает, что спецслужбы являются одними из ключевых опор КНДР. Эксперты считают, что северокорейские агенты способны успешно действовать за рубежом. Так, спецслужбам КНДР приписывают убийство старшего брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама.

Резюмируя, издание называет северокорейские спецслужбы безжалостными и отмечает, что они могут быть весьма успешно использованы в случае конфликта на Корейском полуострове.