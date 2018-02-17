РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

NI назвал "самое мощное оружие" КНДР

03:4317.02.2018
040443
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие специальных тактических войск КНДР. Архивное фотоВоеннослужащие специальных тактических войск КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спецслужбы могут стать эффективным инструментом в руках северокорейских властей в случае возникновения вооруженного конфликта на Корейском полуострове, пишет National Interest.

Военнослужащий КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
NI рассказал о "секретном оружии" КНДР
Как отмечает издание со ссылкой на отчет Пентагона, КНДР обладает двумя основными спецслужбами, отвечающими за разведывательную деятельность. Первая занимается внешней разведкой и секретными операциями. Второе агентство ответственно за контрразведку. Однако существуют еще два ведомства, которые ведут свою деятельность на территории Южной Кореи.

По мнению экспертов, Разведуправление Генерального штаба северокорейской армии, которое является основной спецслужбой в области внешней разведки в КНДР, создано по образу Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза. Данное ведомство состоит из шести подразделений, отвечающих за проведение секретных операций, разведку, деятельность в киберпространстве, сбор разведданных за рубежом и межкорейские переговоры.

Министерство охраны безопасности государства является основным в области контрразведки, однако ведомство обладает также некоторыми функциями в области внешней разведки. Оно, как отмечает NI, также было создано по образцу советского Министерства государственной безопасности. В Пентагоне утверждают, что ведомство прямо подотчетно северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Военнослужащие КНДР. Архивное Фото.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Вторая Корейская война": NI рассказал, чем грозит конфликт США и КНДР
Деятельность двух других спецслужб напрямую связана с Южной Кореей. Так, Отдел единого фронта занимается созданием на Юге просеверокорейских групп и отвечает за межкорейские переговоры. Вторая спецслужба, названная в отчете Пентагона как 225-е Бюро, работает под прикрытием. По мнению американских военных, ведомство отвечает за подготовку и внедрение в Южной Корее агентов, а также создание в соседнем государстве подпольных политических организаций, занимающихся подстрекательствами к беспорядкам и революциям.

National Interest подчеркивает, что спецслужбы являются одними из ключевых опор КНДР. Эксперты считают, что северокорейские агенты способны успешно действовать за рубежом. Так, спецслужбам КНДР приписывают убийство старшего брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама.

Резюмируя, издание называет северокорейские спецслужбы безжалостными и отмечает, что они могут быть весьма успешно использованы в случае конфликта на Корейском полуострове.

Самые мощные армии в мире
Перейти в фотобанк
Самые мощные армии в мире

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена