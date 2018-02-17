В Госдуме рассказали подробности о кораблях ВМС Украины в Севастополе

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Корабли ВМС Украины в Севастополе стоят под "шлюпочным" шлагом и охраняются военнослужащими Черноморского флота России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"Украинские корабли в Крыму не числятся российскими боевыми единицами. Вся флотилия украинских национальных ВМС стоит у российских причалов согласно международным правилам захода судна в иностранный порт, когда на флагштоке поднят "шлюпочный" флаг страны пребывания (Россия —ред). Кроме того, украинские корабли охраняет вахта, в море они не выходят", — сказал Белик.

При этом он напомнил, что некоторые суда были сознательно повреждены своими же экипажами в 2014 году.

Как заявил в четверг первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль, РФ должна вернуть Киеву корабли из Крыма, предварительно их отремонтировав. По его словам, "Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить".

Ранее экс-командующий (в 2014-2016 годах) ВМС Украины Сергей Гайдук заявлял в эфире телеканала "112 Украина", что в 2014 году Киеву передали 35 боевых кораблей и судов обеспечения, более 3 тысяч единиц военной техники, 92 самолета и вертолета, дислоцированных в Крыму. В то же время на полуострове по-прежнему остаются 11 боевых кораблей и катеров, шесть судов и катеров обеспечения.

В начале января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.