В Госдуме рассказали подробности о кораблях ВМС Украины в Севастополе

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Корабли ВМС Украины в Севастополе стоят под "шлюпочным" шлагом и охраняются военнослужащими Черноморского флота России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
При этом он напомнил, что некоторые суда были сознательно повреждены своими же экипажами в 2014 году.
Как заявил в четверг первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль, РФ должна вернуть Киеву корабли из Крыма, предварительно их отремонтировав. По его словам, "Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить".
В начале января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.