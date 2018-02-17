В Мексике не ожидается цунами после мощного землетрясения

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сейсмологи не ожидают угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в южном мексиканском штате Оахака, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC).

"Основываясь на доступных данных, разрушительной тихоокеанской волны цунами не ожидается и не существует угрозы цунами для Гавайев", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.