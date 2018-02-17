В Латвии банкир назвал русский "языком дикарей"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Латвийский банкир Гирт Рунгайнис заявил, что русский "не является языком культуры", а столице страны "вместо приема дикарей необходимо высасывать людей из Литвы, Эстонии, Финляндии и Скандинавии". Об этом сообщает издание Dienas Bizness.

На конференции "Внешние факторы развития Латвии" в пятницу бизнесмен призвал перестать финансировать образование на русском языке.

"Русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета", — сказал Рунгайнис.

Также банкир выразил мнение, что для процветания страны необходимо отказаться от старых форм экономики, "особенно если они связаны с Россией". В частности, он раскритиковал транзит, "нацеленный на низкую прибавочную стоимость".

Кроме того, Рунгайнис увидел проблему латвийской экономике в Риге, которая, по его словам, "не работает". Для исправления ситуации бизнесмен предложил "высасывать" людей из Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, а не России, сравнив ее граждан с "дикарями".

В Латвии проживают два миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.