В Мексике произошло мощное землетрясение

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южном мексиканском штате Оахака, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 37 километров к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа де Дон Луис. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,7 километра.

Угроза цунами после землетрясения не ожидается, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC).

Власти Оахаки сообщили, что погибших нет, однако причинен материальный ущерб.

Толчки ощущались и в соседних регионах. Как передает корреспондент РИА Новости, на улицы вышли тысячи жителей Мехико.

Седьмого и 19 сентября 2017 года в стране произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен человек. Президент Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).