Российские медики заявили, что готовы к вспышке норовируса в Пхенчхане

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские медики, сопровождающие спортсменов РФ на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, готовы к рискам норовируса, заявила РИА Новости пресс-служба минздрава России.

"В ходе подготовки к Олимпийским играм медики тщательно анализируют эпидемиологическую обстановку в принимающей стране. Поэтому российские врачи, сопровождающие наших олимпийцев, готовы к соответствующим рискам. Они обладают необходимыми знаниями и навыками, а также имеют запасы лекарств", — сказали агентству в пресс-службе ведомства, комментируя ситуацию с развитием норовируса.

Ранее сообщалось о 199 случаях заражения норовирусом на Играх. В среду представитель оргкомитета Сон Баик Ю заявил, что число случаев заражения норовирусом на Олимпиаде в Пхенчхане снижается.