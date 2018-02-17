Facebook поблагодарил правительство США за обвинения по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Facebook благодарен правительству США за обвинительное заключение по расследованию о "вмешательстве РФ" в американские выборы, заявил вице-президент компании Джоэль Каплан.

"Сегодняшние новости подтвердили наше заявление в прошлом году о том, что иностранные акторы проводили скоординированные и последовательные усилия по атаке на нашу демократию. Как мы говорили публично в прошлом году, такого рода иностранное вмешательство нарушает все наши ценности", — говорится в заявлении представителя компании.

По его словам, "эти обвинения говорят о том, что это также нарушает закон".

"Мы благодарны правительству США за то, что оно предпринимает сейчас такие агрессивные действия против тех, кто злоупотреблял нашими услугами и эксплуатировал открытость наших демократических процессов", — отметил Каплан.

Он добавил, что в компании знают, "что нужно еще много сделать для того, чтобы препятствовать будущим атакам".

"Мы вложили значительные инвестиции, включая увеличение числа людей, работающих над безопасностью, от 10 до 20 тысяч в этом году. Мы также продолжаем работать тесно с ФБР, министерством внутренней безопасности и другими компаниями над улучшением путей защиты нашей страны и людей на нашей платформе", — подчеркнул Каплан.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.