Facebook поблагодарил правительство США за обвинения по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Facebook благодарен правительству США за обвинительное заключение по расследованию о "вмешательстве РФ" в американские выборы, заявил вице-президент компании Джоэль Каплан.
По его словам, "эти обвинения говорят о том, что это также нарушает закон".
"Мы благодарны правительству США за то, что оно предпринимает сейчас такие агрессивные действия против тех, кто злоупотреблял нашими услугами и эксплуатировал открытость наших демократических процессов", — отметил Каплан.
Он добавил, что в компании знают, "что нужно еще много сделать для того, чтобы препятствовать будущим атакам".
"Мы вложили значительные инвестиции, включая увеличение числа людей, работающих над безопасностью, от 10 до 20 тысяч в этом году. Мы также продолжаем работать тесно с ФБР, министерством внутренней безопасности и другими компаниями над улучшением путей защиты нашей страны и людей на нашей платформе", — подчеркнул Каплан.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.