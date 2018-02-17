МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Обвинение 13 россиян во вмешательстве в американские выборы являются частью русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе, заявил журналистам в субботу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
"Обвинения 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, очевидно, — часть русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе. Пока все это голословно, абсолютно нелепо и похоже на бред", — сказал Слуцкий.
"Каким образом 13 человек смогли бы реально повлиять на волеизъявление более 300 миллионов населения Америки с ее огромной госмашиной и миллиардами долларов, вложенных в выборы?" — добавил депутат.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.