В Госдуме раскритиковали обвинения во вмешательстве в выборы в США

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Обвинение 13 россиян во вмешательстве в американские выборы являются частью русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе, заявил журналистам в субботу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее в пятницу офис генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан РФ в связи с "вмешательством в выборы". В числе обвиняемых бизнесмен Евгений Пригожин и три компании, включая "Агентство интернет-исследований".

"Обвинения 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, очевидно, — часть русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе. Пока все это голословно, абсолютно нелепо и похоже на бред", — сказал Слуцкий.

"Каким образом 13 человек смогли бы реально повлиять на волеизъявление более 300 миллионов населения Америки с ее огромной госмашиной и миллиардами долларов, вложенных в выборы?" — добавил депутат.

По его мнению, эти обвинения могут представлять собой "историю прямо из голливудской криминальной комедии с перефразированным названием "13 друзей Путина".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.