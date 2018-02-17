Саакашвили рассказал, что приведет к скорому развалу Украины

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью австрийскому изданию Die Presse объяснил, почему, по его мнению, Украине грозит скорый развал.

Политик уверен, что страна находится в опасном положении из-за олигархов.

"Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части. Институты очень слабые, и государство практически не работает. В стране орудуют полувоенные формирования, используемые Порошенко. Такие же формирования есть в подчинении министра внутренних дел (Арсена Авакова. — Прим.ред.) и Ахметова", — заявил Саакашвили.

Также политик посетовал на экономическую деградацию восточных и южных регионов Украины, иммиграцию украинцев, сепаратистские настроения в Черновицкой Буковине и Закарпатье, из-за чего может произойти развал страны. Кроме того, Саакашвили рассказал, что во время пребывания на посту губернатора Одесской области у него "не хватало денег на реформы".

В понедельник Саакашвили был выдворен в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.