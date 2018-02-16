В Нигерии 36 человек погибли в перестрелке из-за стада овец

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В Нигерии 36 человек погибли в перестрелке из-за стада овец, сообщает News Agency of Nigeria.

Местные охотники 13 февраля обнаружили пастуха со стадом, в котором, как они предполагали, были краденные домашние животные. Мужчина был вынужден бросить отару и бежать.

Bodies of the 36 people killed by Armed bandits in Birani Zurmi local government area of Zamfara State laid to rest.



My take: This is not a news to the Nigerian Media because it dnt happen in Benue, Taraba or Adamawa pic.twitter.com/Htal7uybY4 — Abubakar Mohd Kareto (@amkareto) 15 февраля 2018 г.

После этого он обратился за помощью к бандитам из соседнего района и уговорил их устроить засаду на охотников.

Между двумя отрядами завязалась перестрелка, на место прибыла полиция. Всего было обнаружено 18 трупов, однако стражи порядка уверены, что бандиты унесли еще 18 тел убитых с собой. Поиски преступников продолжаются.