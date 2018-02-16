Мюллер заявил, что сотрудники Пригожина готовили акцию у Белого дома

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Американский спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер утверждает, что сотрудники бизнесмена Евгения Пригожина из компании Concord уговорили простого американца поздравить своего начальника с днем рождения на фоне Белого дома, говорится в обвинительном заключении.

"Двадцать девятого мая 2016 года обвиняемые и их сообщники через контролируемый их организацией аккаунт в социальной сети договорились о том, чтобы настоящий человек из США стал перед Белым домом в округе Колумбия под фальшивым предлогом — подержать знак с надписью "Счастливого 55-го дня рождения, дорогой начальник!". Обвиняемые и их сообщники проинформировали настоящего человека в США, что этот знак предназначается для "нашего лидера и нашего босса… и основателя", — говорится в обвинительном заключении.

Пригожин родился 1 июня 1961 года, уточнил офис Мюллера.

Пригожин в числе 13 лиц и трех компаний обвиняется в США во вмешательстве в американские выборы.

Сам Пригожин заявил РИА Новости, что "совсем не расстроен обвинением". По его словам, "американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".