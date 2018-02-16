Россия подаст судебные иски из-за изъятия дипсобственности в США

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. РФ запускает судебные иски в США поводу изъятия российской дипломатической собственности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

Министр выразил сожаление, что за год президентства Дональда Трампа отношения США с Россией ухудшились.

"Конечно, печально, что при Дональде Трампе за более чем год его президентства наши отношения не улучшились по сравнению с тем, что было в период демократической администрации. Даже в известной степени ухудшились. Я имею в виду, конечно же, отъем, рейдерский захват нашей дипломатической собственности, что противоречит не только Венским конвенциям, но и всем принципам, на которых зиждется американская конституция и общество – частная собственность священна. Это положение было попрано, и мы сейчас запускаем, как уже говорили, судебные иски в США", — заявил Лавров.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, как ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.