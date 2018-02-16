Мюллер: Пригожин хотел посадить в клетку актрису, играющую Клинтон

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер утверждает, что сотрудники Евгения Пригожина хотели для одной из акций в США с целью вмешательства в выборы посадить в клетку актрису, изображавшую Хиллари Клинтон.

Ранее Мюллер обвинил 13 физлиц и 3 компании из РФ во "вмешательстве в выборы" в США. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин и Агентство интернет-исследований.

"Примерно 18 августа 2016 года обвиняемые и их сообщники через электронный перевод послали деньги реальному лицу в США, нанятому обвиняемой организацией, чтобы этот человек построил клетку, достаточно большую для того, чтобы в ней поместилась актриса, изображающая Клинтон в тюремной униформе. Для перевода использовалось фальшивое лицо, зарегистрированное в США", — говорится в обвинительном заключении.

Пригожин заявил РИА Новости, что совсем не расстроен обвинением в его адрес со стороны спецпрокурора США. Он отметил, что американцы "очень впечатлительные люди, они видят то что хотят видеть".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".