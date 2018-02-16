Россия хочет видеть Европу сильной, заявил Лавров

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия хочет видеть Европу сильной и стабильной, это крупнейший российский торгово-экономический партнер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

По словам министра, президент России Владимир Путин ранее неоднократно говорил, что Москва заинтересована в том, чтобы "разброд и шатания", которые происходят в Евросоюзе, были преодолены.

"Мы хотим видеть Европу сильной и стабильной. Это наш крупнейший торгово-экономический партнер, несмотря на все известные негативные события последних трех лет. Европа остается нашим крупнейшим и инвестиционным партнером в том числе", — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия, конечно же, хочет, чтобы эта структура развивалась стабильно, предсказуемо, устойчиво. "У нас много планов", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

В среду посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что Брюссель ранее уже ввел против России санкции, связанные с ситуацией на Украине, других санкций в отношении Москвы на повестке дня нет.