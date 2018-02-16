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В Twitter обсуждают драку кота из офиса Терезы Мэй с "коллегой" из МИД

22:5116.02.2018
(обновлено: 22:54 16.02.2018)
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© AFP 2018 / Justin TallisКот Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания. Архивное фотоКот Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis

ЛОНДОН, 16 фев — РИА Новости. Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в пятницу в очередной раз подрался с котом из МИДа Палмерстоном — пользователи Twitter назвали пятничную сцену "метафорой Brexit", фотография лежащего на земле ошейника Ларри "разошлась" в соцсетях более четырех тысяч раз.

Кот Палмерстон
© Flickr / Foreign and Commonwealth Office
Начальство кота-мышелова британского МИД применило к нему "санкции"
Кот Ларри считается "главным мышеловом" резиденции премьер-министров Великобритании и живет там уже семь лет, при этом мышей не ловит. С Палмерстоном, который мышей ловит исправно, Ларри дерется постоянно. Свидетелями драк обычно бывают журналисты местных телеканалов, допущенные до дежурств возле офиса британского премьера. Эти журналисты обычно и выкладывают "кошачьи" фото в интернет.

Пятничные снимки опубликовал журналист телеканала ITV Ник Дикстон.

"Драма на Даунинг-стрит этим утром – у кота Ларри лобовое столкновение с Палмерстоном из МИД", — подписал фотографию стоящих нос к носу котов Дикстон.

Позже стало ясно, что Ларри битву проиграл – ошейник валялся на земле в клочьях шерсти, и Дикстон это тоже сфотографировал.

Пользователи Twitter сочли события пятницы символичными. Хелен Макнот написала: "Это метафора нынешнего состояния британской политики". Журналист Лиз Джарвис поставила к репосту сообщения хэштег #BrexitMetaphor, его повторили сотни раз.

Кот Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall
Ленивого кота с Даунинг-стрит хотят лишить поста "главного мышелова"
Ларри появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года, когда семья Дэвида Кэмерона взяла его четырехмесячным котенком из приюта. Он стал первым котом на Даунинг-стрит за 14 лет — предшественник Ларри кот Хамфри отправился "на пенсию" в 1997 году, вскоре после переезда туда Тони Блэра. У Ларри есть собственный Twitter-аккаунт, насчитывающий 166 тысяч подписчиков, у Палмерстона поклонников меньше – 61,9 тысячи.

Свои коты с Twitter-аккаунтами есть и у других британских министерств, это старая британская традиция — коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в 20 веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Asker Druzhban
из них двоих, явно один шипион! :-)
23:47
16.02.2018
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Мария Шаповалова
Мне кажется, что коты Ларри и Палмерстон пользуются большей популярностью и симпатиями в своей стране, чем те, кто официально занимает их "территориальные" кабинеты. Во всяком случае они более честны.
23:50
16.02.2018
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