Россия не могла вмешаться в выборы президента США, заявил Лавров

Сергей Лавров во время заявления для прессы по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном. 6 февраля 2018

Сергей Лавров во время заявления для прессы по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном. 6 февраля 2018

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва "не могла и не стала" вмешиваться в выборы президента США, подтверждение этому — отсутствие каких-либо доказательств и фактов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не могли гадать, конечно же, не могли и не стали вмешиваться. О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел. На днях помощник министра США по внутренней безопасности, отвечающий за кибербезопасность, четко сказал, что у них нет доказательств вмешательства России в предвыборные дела последней президентской кампании", — заявил Лавров в эфире телеканала "Евроньюс".

"Вы знаете, США – это очень специфическая политическая система. Я там работал немало лет. Чтобы за почти полтора года, в течение которых идет это расследование (это было расследование Мюллера и сенатские слушания; к слушаниям, допросам привлекались десятки граждан), ни единого факта не утекло в публичную сферу – такого в США не бывает. Если бы там был хоть какой-то "огонек", то дым был бы виден сразу", — добавил Лавров.

По его словам, те, кто обвиняет Москву, "загнали себя в угол заявлениями о "точных" сведениях касательно российского вмешательства". "Сейчас задним числом просто пытаются найти хоть какие-то оправдания. Но даже это не получается", — подчеркнул глава МИД РФ.