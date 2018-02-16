Американец признался в краже информации в связи с "расследованием по РФ"

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Житель США Ричард Пинедо признался в краже персональной информации в связи с "расследованием по РФ", говорится в соглашении о признании вины, которое распространил офис спецпрокурора Роберта Мюллера.

Пинедо признал себя виновным в том, что в 2014-2017 годах руководил онлайн-сервисом Auction Essistance, с помощью которого предоставлял возможность обойти способы проверки при организации способов оплаты в интернете. В частности, Пинедо продавал в интернете данные счетов, приобретенных на имена третьих лиц.

Ранее Мюллер обвинил 13 физлиц и 3 компании из РФ во "вмешательстве в выборы" в США, а также в оплате этого вмешательства с помощью различных способов, которые позволяли регистрироваться в платежных системах в интернете на чужие имена или по фальшивым документам.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".