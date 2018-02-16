Порошенко обвинил Россию в развязывании "глобальной гибридной войны"

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Европе, кибератаках и развязывании глобальной гибридной войны.

"Сегодня мы должны признать, что гибридная война, развязанная Россией, постепенно становится полноценной, глобальной гибридной войной. Эта война уже подчинила себе многих акторов, которые, может быть, даже не осознают своей деструктивной роли. Тем не менее, зло, которое стоит за этим, одно и то же и оно в Кремле. Мы должны признать, что здесь в 2007 году президент России объявил войну", — сказал Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Порошенко, "российская агрессия против Украины стала серьезным попранием демократических свобод".

"Она была хорошо спланирована заранее. Возьмите, например, армии троллей и пропагандистов, которые проникают в наши дома и не знают никаких границ и правил. Возьмите фейк-ньюс, которые искажают реальность. Возьмите миграционные волны, которые были сфабрикованы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. Возьмите кибератаки, которые нацелены не только на электоральные процессы, но и на нашу инфраструктуру, как было с вирусом NotPetya и атакой на Украину в прошлом году, который был частью усилий Кремля по дестабилизации ситуации на Украине", — сказал Порошенко.

Он отметил, что все эти действия, которые якобы совершает Россия, "идут вместе с массированной милитаризацией и готовностью использовать любое оружие, в том числе, ядерное".

"Борьба с российской агрессией — важнейший вызов для будущего", — заключил президент, добавив, что на международном уровне необходимо создать рамочные условия для ограничения российской пропаганды.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Также в Кремле ранее категорически отвергали обвинения в причастности России к хакерским атакам, в Москве считают их бездоказательными и беспочвенными.