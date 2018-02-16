Порошенко обвинил Россию в развязывании "глобальной гибридной войны"

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Европе, кибератаках и развязывании глобальной гибридной войны.
По словам Порошенко, "российская агрессия против Украины стала серьезным попранием демократических свобод".
"Она была хорошо спланирована заранее. Возьмите, например, армии троллей и пропагандистов, которые проникают в наши дома и не знают никаких границ и правил. Возьмите фейк-ньюс, которые искажают реальность. Возьмите миграционные волны, которые были сфабрикованы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. Возьмите кибератаки, которые нацелены не только на электоральные процессы, но и на нашу инфраструктуру, как было с вирусом NotPetya и атакой на Украину в прошлом году, который был частью усилий Кремля по дестабилизации ситуации на Украине", — сказал Порошенко.
"Борьба с российской агрессией — важнейший вызов для будущего", — заключил президент, добавив, что на международном уровне необходимо создать рамочные условия для ограничения российской пропаганды.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Также в Кремле ранее категорически отвергали обвинения в причастности России к хакерским атакам, в Москве считают их бездоказательными и беспочвенными.