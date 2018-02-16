В Британии мужчина провалился в канализацию и блуждал там три дня

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Британец провалился в канализацию и блуждал по ней в поисках выхода три дня, сообщает издание Metro.

Мужчину вытащили из коллектора в Ромфорде (пригород Лондона. – Прим. ред.). По его словам, он провел под землей три дня. После того, как он провалился в открытый люк и не смог выбраться на поверхность, 48-летний житель столицы принял решение самостоятельно отыскать другой выход, но не смог. Всего под землей он прошел более десяти километров.

Крики британца о помощи услышали люди, живущие неподалеку от места его спасения. Сначала они пытались найти его самостоятельно, но не могли понять, откуда исходят звуки. Это удалось установить только после прибытия полиции.

Пострадавший не смог назвать причину, по которой он оказался в канализации. При этом представители компании Thames Water, отвечающей за подземные коммуникации в Лондоне заявили, что мужчина мог попасть туда через водосток примерно в полутора километрах от места, где его нашли.