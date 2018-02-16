Захарова назвала обвинения США во вмешательстве в выборы абсурдом

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Обвинения США в адрес 13 российских граждан якобы во вмешательстве в выборы в этой стране абсурдны и отражают современную американскую политическую реальность, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спецпрокурор США Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении.
"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да", — говорится в комментарии Захаровой в ее аккаунте в сети Facebook.
Она при этом отметила, что "это современная американская политическая реальность".