Захарова назвала обвинения США во вмешательстве в выборы абсурдом

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Обвинения США в адрес 13 российских граждан якобы во вмешательстве в выборы в этой стране абсурдны и отражают современную американскую политическую реальность, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецпрокурор США Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да", — говорится в комментарии Захаровой в ее аккаунте в сети Facebook.

Она при этом отметила, что "это современная американская политическая реальность".