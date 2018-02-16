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В Виргинии прошла церемония, посвященная памяти русских военных моряков

21:5516.02.2018
(обновлено: 21:56 16.02.2018)
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© РИА НовостиЦеремония памяти русских моряков с участием посла РФ в СШАЦеремония памяти русских моряков с участием посла РФ в США
© РИА Новости

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Российско-американские отношения должны строиться на позитивном опыте прошлого, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в рамках очередной церемонии, посвящённой памяти русских военных моряков фрегата "Светлана", погибших в 1877 году и захороненных на кладбище военно-морской базы Норфолк (штат Виргиния).

"Возвращение имен – это всегда связь времен. Повод, вспоминая о прошлом, обратиться к настоящему и будущему", — сказал Антонов.

Он напомнил, что " в годы Гражданской войны в США Российская Империя безоговорочно поддержала правительство Авраама Линкольна, считая его единственным законным органом управления на американской земле".

Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Антонов назвал одну из главных задач российских дипломатов
Кроме того, в сентябре 1863 года к берегам США прибыли две русские эскадры: эскадра под командованием контр-адмиралов Степана Лесовского встала на рейд в Нью-Йорке, эскадра контр-адмирала Андрея Попова прибыла в Сан-Франциско. Формальным поводом для этого похода послужила угроза войны России с Англией и Францией из-за "польского вопроса".

Именно в связи с этой поддержкой, оказанной Россией, фрегаты "Светлана", "Богатырь" и "Аскольд" прибыли в Норфолк в начале 1877 года как почетные гости празднования 15-й годовщины важнейшего военно-морского сражения Гражданской войны на Хемптонском рейде. Русские корабли были приглашены для участия в юбилейном параде американского флота.

© РИА НовостиЦеремония памяти русских моряков с участием посла РФ в США
© РИА Новости
Церемония памяти русских моряков с участием посла РФ в США

Карта памяти

В ходе экспедиции из-за болезней шесть русских моряков не смогли вернуться на родину. Они были похоронены на Госпитальном кладбище в 1877 году в Норфолке. С тех пор шесть надгробий оставались безымянными. Американские военные охраняли эти захоронения все эти годы.

Российское военно-историческое общество совместно с министерством иностранных дел и министерством обороны РФ несколько лет назад начали работы над установлением имен и восстановлением камня на месте захоронения, а также подготовке к проведению памятных мероприятий.

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Антонов назвал позитивный пример совместной работы России и США
На основании этих сведений в 2013 году волонтерским проектом "Карта памяти" было установлено точное местонахождение захоронения в Норфолке.

Представительством Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в США были паспортизированы шесть могил.

В 2016 году удалось установить имена троих моряков. Работа ещё по трём из них проводится. В прошлом году православный священник отец Виктор Потапов, настоятель вашингтонского храма Иоанна Крестителя, совершил панихиду по ним.

"Судьба Гавриила Вяхирева, Арсения Брагина, Захара Лебедева и других русских моряков, погибших и умерших в ходе экспедиций Российского флота к берегам Соединенных Штатов в период Гражданской войны между Севером и Югом и в последующие годы, свидетельствует о том, как много общего в истории наших великих стран", — сказал посол.

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Антонов привел пример близости позиций России и США
Антонов выразил благодарность американской стороне за сохранение и уважение к памяти русских моряков. "Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность американской стороне за уважительное отношение к памяти русских моряков", — сказал он.

Особую признательность он выразил представителям военно-морских сил США (военно-морской базы и госпиталя) в лице капитана Джека Фримена и капитана Кристофера Калпа за внимательное отношение и уход за могилами русских моряков. А также мэру города Портсмут Джону Роу за то, что он принял участие в церемонии.

Винтовой фрегат "Светлана" был заказан Россией во Франции в 1856 году, два года ушло на его постройку, в 1858 он был спущен на воду в Бордо. Это большой военный фрегат, водоизмещением более 3 тысяч тонн. Экипаж составляли 24 офицера и более 400 матросов. Фрегат неоднократно находился в кругосветных плаваниях, нес военную службу фактически по конец 19 века.

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