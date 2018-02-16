Пригожин об обвинениях США: американцы видят то, что хотят

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что совсем не расстроен обвинением в его адрес со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Спецпрокурор США Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Ранее в 2017 году Минфин США ввел санкции против российского ресторанного холдинга Concord-Catering, главой которого является ресторатор Евгений Пригожин, в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Американцы очень впечатлительные люди, они видят то что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят", — заявил Пригожин РИА Новости.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".