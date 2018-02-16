Депутат ГД отреагировал на обвинения США во вмешательстве России в выборы

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Обвинения россиян во вмешательстве в выборы в США это начало очередной антироссийской волны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

Ранее в пятницу офис генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан РФ в связи с "вмешательством в выборы". В числе обвиняемых бизнесмен Евгений Пригожин и три компании, включая Агентство интернет-исследований.

"Цель (обвинений — ред.) та же самая, что и в начале развертывания этой кампании. Понятно, что слишком долгие, голословные обвинения требуют каких-то новых действий. Для того, чтобы вдохнуть какое-то подобие свежести в ранее развернутую кампанию, потребовалось найти способ для этого. Способ найден… Мы являемся свидетелями очередной антироссийской волны", — сказал Новиков РИА Новости.

"Все это еще предстоит доказать. Пока это звучит весьма и весьма голословно", — прокомментировал обвинения со стороны США РИА Новости Новиков.

По мнению парламентария, найти доказательства "в таких случаях" будет "крайне сложно, проблематично". "А если бы даже какое-то подобие доказательств в этой истории нашлось, то все это детский лепет по сравнению с тем, как Соединенные Штаты Америки вмешиваются в политические процессы в самых разных странах, пытаясь повлиять на волеизъявление граждан", — считает депутат.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".