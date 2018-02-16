США выдвинули обвинения против 13 россиян из-за "вмешательства в выборы"

ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Речь идет об организациях "Агентство интернет-исследований", Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, которые, по данным обвинения, занимали различные должности в "Агентстве интернет-исследований".

По мнению спецпрокурора Роберта Мюллера, агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин вмешивались в выборы в США с 2014 года, в том числе, в выборы президента в 2016 году.

"Приблизительно с 2014 года обвиняемые сознательно и намеренно вступили в сговор друг с другом для того, чтобы навредить Соединенным Штатам за счет ослабления, препятствования и разрушения законных функций правительства через обман и мошенничество с целью вмешательства в политический и выборный процесс в США, в том числе, в президентские выборы 2016 года", — говорится в обвинительном заключении.

В документе также сказано, что указанные лица хотели распространить "дискредитирующую информацию" о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, а также поддержать кандидата от демократов Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.

При этом утверждается, что подозреваемые выдавали себя за представителей американских организаций и активистов, устраивали протесты в США и организовывали оплату участия в них реальных американских граждан с помощью российских банковских счетов. Кроме того, по заявлению Мюллера, обвиняемые ездили в США, чтобы собирать "разведывательную информацию", необходимую для вмешательства в выборы.

Мюллер также заявил, что россияне связывались с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа.

"Некоторые из обвиняемых, изображая граждан США, общались с ничего не подозревающими частными лицами, связанными с кампанией Трампа", — говорится в документе.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".