МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Обвинения Пентагона в адрес России в том, что она не планирует сокращать ядерные вооружения, голословны и говорят о том, что сами США намереваются нарушить международные нормы и, возможно, готовят новый ход в гибридной войне, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В пятницу командующий стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен выразил мнение, что заявления России о намерениях в меньшей степени полагаться на ядерное оружие расходятся с ее реальными действиями. По его словам, США расценивают такие действия России как угрозу.

"Россия соблюдает свои обязательства по договору о сокращении ядерного оружия. Количество стоящих у нас на вооружении ядерных боеголовок на всех носителях полностью соответствует требованиям СНВ-3", — сказал Бондарев.

По его словам, Пентагон "может заявлять всё, что угодно". "США обычно так делают, голословно обвиняя кого-то, когда хотят развязать себе руки в противоправных действиях, противоречащих международным нормам, когда стремятся обосновать какую-либо подлость, совершаемую ими на мировой арене. Возможно, следует ожидать очередной подвох в совершенно неожиданном направлении гибридной войны", — добавил глава комитета.