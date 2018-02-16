Венгрия обвинила Украину в запуске "международной кампании лжи"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Киев в начале "международной кампании лжи" в связи с принятием на Украине закона об образовании. Заявление дипломата опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава МИД призвал Киев отложить реализацию документа и согласовать с закарпатскими венграми все его нюансы.

По словам Сиярто, представителей нацменьшинств не пригласили на встречу с правительством, где планировалось обсудить документ. Украина "запустила международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров с целью скрыть полное пренебрежение к выводам Венецианской комиссии", подчеркнул дипломат.

"Киев, который так рассчитывает на интеграцию в Европу, недавно грубо нарушил норму международного права по защите этнических меньшинств, соблюдение которой строго необходимо при вступлении в Европейский союз", — добавил Сиярто.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран Евросоюза. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

В Будапеште неоднократно выступали с критикой нового украинского закона. По мнению властей страны, он нарушает права нацменьшинств. "Новый закон не только противоречит положениям о венгерско-украинских отношениях и соглашению об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, но также серьезно противоречит и конституции Украины", — гласит официальная позиция венгерского МИД.