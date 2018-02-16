Стрелок из Флориды заявил, что следовал "голосам демонов"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подросток, устроивший стрельбу в школе во Флориде, заявил следователям, что слышал в своей голове "голоса демонов", которые давали ему наставления, как совершить нападение, сообщает телеканала ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.

Знакомые с Крузом лица в беседе с телеканалом сообщили, что подросток выглядел "угнетенным" после смерти приемной матери. По другим данным, его поведение окружающие считали странным, кроме того, он интересовался оружием.