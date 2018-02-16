В колледже к югу от Сиэтла произошла стрельба

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Администрация колледжа Highline к югу от американского города Сиэтл (штат Вашингтон) сообщила о стрельбе на территории кампуса.

Сейчас здание оцеплено, на место происшествия прибыла полиция.

"Нам поступили сообщения о стрельбе в кампусе… Полиция прибыла на место и проводит эвакуацию", — сообщается в Facebook учебного заведения.

Администрация предупредила, что речь не идет об учениях, а также призвала закрыть двери и окна в классах и не приближаться к кампусу.

Информации о пострадавших пока нет.

В минувшую среду стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами. Ее жертвами стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.