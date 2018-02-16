Лавров обсудил с Климкиным выполнение "Минска-2" и роль ООН на Украине

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил "на полях" Мюнхенской конференции с главой украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным вопросы выполнения минских соглашений и роль ООН на Украине, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Состоялась краткая рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Был затронут ряд аспектов, касающихся внутриукраинского урегулирования и реализации положений "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений"…, а также роли ООН на Украине", — говорится в сообщении на сайте российского МИД.