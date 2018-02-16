НЬЮ-ЙОРК, 16 фев — РИА Новости. Дипломаты РФ назвали антироссийской выходкой инцидент на концерте флейтиста Максима Рубцова в Нью-Йорке, однако дальнейших шагов предпринимать не собираются, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве страны.

Сольное выступление флейтиста Максима Рубцова "Романтическая флейта" впервые состоялось в Карнеги-холле в Нью-Йорке 14 февраля. Как рассказал агентству представитель генконсульства РФ в Нью-Йорке, присутствовавший в зале, перед началом концерта к зрителям обратилась неизвестная дама, которая потребовала от представителей дипмиссии признаться, что Россия вмешивалась в прошедшие в США выборы. По его словам, это было сделано "в достаточно агрессивной манере, что совершенно не соответствовало духу мероприятия, на котором политические выступления не были предусмотрены".

После прозвучавшего заявления российские дипломаты покинули зрительный зал.

"Это антироссийская выходка. Мы так это оцениваем. Либо это было кем-то инспирировано, либо произошло спонтанно, мы сказать не можем", — сказал собеседник агентства. В генконсульстве выразили сожаление, что "антироссийский выпад" имел место "на такой уважаемой площадке".

Дипломаты были приглашены на концерт его организаторами, которые уже принесли свои извинения за случившееся. Дальше на этот инцидент генконсульство реагировать не собирается, отметил представитель дипмиссии.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".