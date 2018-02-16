НЬЮ-ЙОРК, 16 фев — РИА Новости. Дипломаты РФ назвали антироссийской выходкой инцидент на концерте флейтиста Максима Рубцова в Нью-Йорке, однако дальнейших шагов предпринимать не собираются, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве страны.
После прозвучавшего заявления российские дипломаты покинули зрительный зал.
"Это антироссийская выходка. Мы так это оцениваем. Либо это было кем-то инспирировано, либо произошло спонтанно, мы сказать не можем", — сказал собеседник агентства. В генконсульстве выразили сожаление, что "антироссийский выпад" имел место "на такой уважаемой площадке".
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".