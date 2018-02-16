Лавров и Климкин проговорили в Мюнхене почти час

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина в Мюнхене продолжалась 57 минут, передает корреспондент РИА Новости.

Эти переговоры стали для российского и украинского министров вторыми за последние три месяца. В прошлый раз они встречались в Вене. До этого долгое время встреч двух министров не было.

Перед встречей Климкин сообщил, что рассчитывает обсудить темы ввода миротворцев ООН в Донбасс и обмен пленными, однако по ее итогам на вопросы российских журналистов отвечать отказался.