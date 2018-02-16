Климкин о встрече с Лавровым в Мюнхене: "не договорились ни о чем"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым освобождение пленных и миротворческую миссию в Донбассе, однако стороны не достигли договоренностей.

"Мы обсудили вопрос Совместного центра по контролю и координации, возможности, как он может возобновить работу, поскольку российских представителей там нет… Второй важной темой после освобождения заложников была тема миротворческой операции… Пока мы не договорились ни о чем. Российская точка зрения другая. Будем работать дальше", — заявил Климкин в пятницу в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".