МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Житель Львова пытался незаконно пересечь границу между Украиной и Польшей, пройдя мимо окна паспортного контроля на корточках, сообщает NewsOne.

Инцидент произошел в пятницу 16 февраля. Инспектор заметил 34-летнего львовянина, который пытался вприсядку пройти через стойку для проверки документов. Мужчину задержали. Ему вменяют попытку незаконного пересечения границы.

Ранее СМИ сообщили о том, что польские пограничники начали спрашивать у украинцев об их отношении к ОУН-УПА* и Степану Бандере. Это касается в первую очередь тех, кто хочет получить право на проживание в республике. Одному из мужчин было отказано, так как он ответил, что не вникал в историю ОУН* и не знает, кто виноват в Волынской резне. В погранслужбе посчитали, что таким образом он хочет уклониться от ответа.

*Запрещенная в России экстремистская организация.