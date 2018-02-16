В Киеве призвали изменить польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Киев считает, что польский закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии", должен быть изменен, украинские эксперты готовы принять участие в урегулировании спорных исторических вопросов, заявил в пятницу вице-премьер Украины Павел Розенко по итогам встречи в Варшаве с польским коллегой Петром Глинским.
"Мы надеемся на здравый смысл, мы надеемся на переговорный процесс. Безусловно, мы подчеркивали, что решение Конституционного суда Польши прогнозировать никто не может, но мы должны быть готовы к любому решению. И, по нашему мнению, было бы абсолютно правильно уже сейчас думать о необходимости внесения изменений в соответствующее законодательство. И украинские эксперты готовы принять участие в урегулировании этих вопросов", — сказал вице-премьер Украины на брифинге.
Розенко заявил, что Киев поднял вопрос необходимости восстановления разрушенных украинских памятников в Польше несмотря на их статус, легальные они или нет. По его словам, украинская власть восстановили все польские памятники, которые ранее были повреждены вандалами на Украине.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
*Запрещенная в России экстремистская организация