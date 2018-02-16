В Киеве призвали изменить польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Киев считает, что польский закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии", должен быть изменен, украинские эксперты готовы принять участие в урегулировании спорных исторических вопросов, заявил в пятницу вице-премьер Украины Павел Розенко по итогам встречи в Варшаве с польским коллегой Петром Глинским.

Ранее пресс-служба вице-премьера сообщила, что Розенко в пятницу посетит Польшу, где попытается снять напряженность в двухсторонних отношениях и получить разъяснения по закону о запрете "бандеровской идеологии".

"Мы надеемся на здравый смысл, мы надеемся на переговорный процесс. Безусловно, мы подчеркивали, что решение Конституционного суда Польши прогнозировать никто не может, но мы должны быть готовы к любому решению. И, по нашему мнению, было бы абсолютно правильно уже сейчас думать о необходимости внесения изменений в соответствующее законодательство. И украинские эксперты готовы принять участие в урегулировании этих вопросов", — сказал вице-премьер Украины на брифинге.

Розенко сообщил, что украинская сторона на переговорах также подняла вопрос соблюдения прав и свобод украинцев в Польше. По словам министра, украинская делегация привела конкретные примеры "не совсем адекватных действий местных польских властей на провокации против украинских общин и украинских памятников в Польше".

Розенко заявил, что Киев поднял вопрос необходимости восстановления разрушенных украинских памятников в Польше несмотря на их статус, легальные они или нет. По его словам, украинская власть восстановили все польские памятники, которые ранее были повреждены вандалами на Украине.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Запрещенная в России экстремистская организация