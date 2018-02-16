Красный Крест намерен увеличить размер гумпомощи Северной Корее

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста готов нарастить гуманитарную помощь Северной Корее, заявил РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

"Мы уделяем внимание гуманитарной ситуации в Северной Корее. Как вы знаете, сейчас у нас достаточно маленькая программа в стране, и МККК будет готов увеличить гуманитарную программу", — сказал Маурер.

"Я думаю, что в настоящий момент мы также наблюдаем отсутствие признания гуманитарных проблем со стороны правительства Северной Кореи и международного сообщества, что ситуация в гуманитарном плане требует внимания. Мы считаем, что в стране есть серьёзные и опасные структурные проблемы, как, например, с водой, санитарными условиями, медицинским обслуживанием", — добавил он.