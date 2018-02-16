Лавров проводит переговоры с Климкиным "на полях" Мюнхенской конференции

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

В последний раз главы МИД РФ и Украины провели телефонные переговоры 15 января, в ходе которых обсудили перспективы выполнения минских соглашений. В декабре 2017 года в Вене по инициативе украинской стороны состоялась первая за долгое время встреча Лаврова и Климкина в двустороннем формате.

Нынешняя встреча проходит вскоре после трехлетия со дня подписания Комплекса мер по имплементации минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Большая часть этих соглашений остается невыполненной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Киев не выполнил вообще ни одного пункта, предусмотренного этим документом. Благодаря договоренностям, удалось прекратить острую фазу противостояния, однако вялотекущий конфликт продолжается, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Климкин перед встречей в Мюнхене высказал надежду на то, что в ходе переговоров удастся обсудить то, "каким образом должна выглядеть миротворческая миссия" в Донбассе. Киев добивается введения на восток Украины миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает эту идею, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев же считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.