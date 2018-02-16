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В мире

Эстония надеется, что ЕС поможет ей отгородиться от России

18:4216.02.2018
896818
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид на исторический центр Таллина. Архивное фотоВид на исторический центр Таллина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАЛЛИН, 16 фев – РИА Новости. Эстония намерена во что бы то ни стало отгородиться от России забором — правительство настаивает на продолжении обустройства восточной границы, в том числе с помощью финансов и советов Евросоюза, сообщает Sputnik Эстония.

Города мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Несмотря на то, что проект оказался существенно дороже, чем предполагалось, он будет реализован в полном объеме. К такому решению пришел кабинет министров страны.

Премьер Юри Ратас, в частности, подчеркнул, что вне зависимости от ошибок в первоначальных расчетах, эстонская граница должна быть защищенной и ухоженной. По его словам, в отношении безопасности государства компромиссы невозможны, поэтому строительство границы будет продолжено.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт, в свою очередь, напомнил, что восточная граница Эстонии — это одновременно граница Евросоюза и НАТО. Правительство поручило его ведомству обратиться к Европейскому пограничному агентству (FRONTEX) за оценкой плана строительства. МВД должно будет заказать оценку объемов и стоимости работ у независимого эксперта.

Кабинет министров также озвучил идею привлечь средства Европейского союза для финансирования строительства.

В марте 2016 года эстонское правительство одобрило детальный проект обустройства сухопутной границы с Россией. В зависимости от особенностей ландшафта и природных условий будет возведен забор высотой 2,5 метра на протяжении примерно 90 километров. Будет установлена современная охранная система, препятствующая незаконному пересечению границы, а также трансграничной преступности.

Предполагалось, что работы завершатся к 100-летнему юбилею республики, который она отмечает в 2018 году. Однако в октябре 2017 года стало ясно, что этим планам не суждено сбыться — сроки, указанные в изначальном варианте проекта, были признаны излишне оптимистичными. Как отметил глава бюро погранохраны Лыунаской префектуры Тамар Тамм, новый, более реалистичный срок выполнения работ — 2020 год.

Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Помимо прочего, обустройство границы оказалось существенно дороже, чем предполагалось ранее. Первого февраля были представлены новые расчеты строительства инфраструктуры. Если раньше стоимость работ оценивалась в 79 миллионов евро, то, согласно последним данным, потребуется уже 197 миллионов.

Отсутствие финансовых средств на строительство внезапно подорожавшего в два с половиной раза проекта забора на эстонско-российской границе вызвало обеспокоенность парламента Эстонии. Во время традиционного инфочаса правительства в Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас честно признался, что опубликованная информация о подорожании стоимости работ стала неожиданностью не только для депутатов, но и для кабинета министров.

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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NURIEV-1970
Быстрее бы уж.. Достали эти прибалты. Кроме головной боли--ничего от них нет. Ну годков через пяток, когда они будут молить о "помиловании"--сделаем задумчивый вид---...
18:48
16.02.2018
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Юрий Владимирович
Не нужно было России создавать государства Прибалтики, надо было просто присоединить территории к Белоруссии или Ленинградской области !)
19:02
16.02.2018
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