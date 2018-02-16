СБУ пыталась завербовать жительницу ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались завербовать жительницу самопровозглашенной Луганской народной республики, выехавшую в подконтрольный Киеву Николаев для получения загранпаспорта, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.
По данным МГБ, за денежное вознаграждение ей предложили оказать содействие по сбору сведений военного характера, а также информации о социально-политической и экономической ситуации в ЛНР.
"Волкова отказалась от сотрудничества и незамедлительно покинула территорию Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.
В МГБ уточнили, что своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.