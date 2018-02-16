СБУ пыталась завербовать жительницу ЛНР, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (145)

ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались завербовать жительницу самопровозглашенной Луганской народной республики, выехавшую в подконтрольный Киеву Николаев для получения загранпаспорта, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

"Уроженка города Николаева Елена Волкова, проживающая на территории ЛНР, стала объектом заинтересованности украинских спецслужб. Женщина была задержана сотрудниками СБУ при получении заграничного паспорта в управлении государственной миграционной службы Украины в Николаевской области", — сообщили в пресс-службе.

По данным МГБ, за денежное вознаграждение ей предложили оказать содействие по сбору сведений военного характера, а также информации о социально-политической и экономической ситуации в ЛНР.

"Волкова отказалась от сотрудничества и незамедлительно покинула территорию Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

В МГБ уточнили, что своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.