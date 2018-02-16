Модель Playboy рассказала, как Трамп изменял жене

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о своей связи с Дональдом Трампом в то время, когда будущий президента США был уже женат на своей третьей жене Мелании, пишет New Yorker.

Друг модели Джон Кроуфорд передал журналу шестистраничный рукописный документ, в котором Макдугал описывает знакомство и отношения с Трампом. Модель подтвердила журналистам подлинность записки.

Знакомство произошло на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. Они обменялись телефонами и начали перезваниваться. Позже у них состоялось первое свидание в отдельном бунгало отеля в Беверли-Хиллз. "Я была так взволнована! Мне понравился его ум и очарование. Такой вежливый мужчина", — приводит газета выдержки из ее записки.

Макдугал и Трамп проговорили около двух часов, после чего "разделись и занялись сексом". Позже Трамп предложил модели деньги, но та отказалась. "Я посмотрела на него и почувствовала огорчение. И сказала: "Нет, спасибо, я не такая девушка", — написала она.

Незадолго до президентских выборов газета Wall Street Journal сообщала, что один из сторонников Трампа Дэвид Пекер заплатил Макдугал 150 тысяч долларов за ее молчание об отношениях с президентом. Представители Трампа отрицали инцидент.

Позже та же газета со ссылкой на источник сообщила, что адвокат президента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с Трампом. Эту информацию также опровергли в Белом доме.