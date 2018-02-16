Полицейского у здания суда в Киеве ранили из наградного оружия

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Полицейский был ранен из наградного оружия около здания Соломенского суда в Киеве, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на полицию.

В четверг возле Соломенского районного суда Киева, где избирали меру пресечения подозреваемому в хищении средств мэру Одессы Геннадию Труханову, произошло несколько потасовок. По данным СМИ, конфликт возник между членами националистических организаций и молодыми людьми, которые пришли в суд поддержать Труханова. Националисты вступили в драку с правоохранителями, в ходе которой огнестрельное ранение получил полицейский.

"Выстрел был совершен из наградного оружия", — говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что подозреваемый в стрельбе в полицейского задержан, он является участником одного из добровольческих батальонов. Кроме того, за нанесение телесных повреждений полицейскому был задержан гражданин Грузии.

Ранее украинские пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Соломенский районный суд Киева в четверг отпустил Труханова под поручительство депутата Верховной рады.