США выведут на орбиту "спутники Судного дня"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пентагон планирует вывести на орбиту еще два спутника AEHF (Advanced Extremely High Frequency), которые смогут обеспечить связь в условиях ядерного конфликта. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

На сегодняшний день уже функционируют четыре "спутника Судного дня", которых отличает высокая устойчивость к электромагнитным помехам. Согласно военному бюджету США на 2019 год, расходы на два новых устройства превысят 29 миллионов долларов.

В командовании ВВС подчеркивают, что размещение аппаратов соответствует новой ядерной доктрине. "Мы должны параллельно модернизировать всю ядерную триаду и системы боевого управления, которые обеспечивают ее эффективность", — заявила министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон.

Ранее стало известно, что в 2019 году Пентагон вложит в разработку и развитие перспективных систем связи около 677 миллионов долларов. Помимо AEHF предполагается разработка помехоустойчивых GPS-спутников.

