В ООН призвали сохранить санкции и давление на КНДР

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Важно сохранить международные санкции и давление на Северную Корею, чтобы найти пути денуклеаризации Корейского полуострова, США готовы к диалогу к КНДР по этому вопросу, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Очень важно сохранить санкции, потому что только тогда появляется возможность для дипломатических действий. Мы хотим разрешить конфликт мирным путем, используем региональные рамки", — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Гутерреша, остается вопрос о ядерном оружии и надо активно действовать.

"США и Северная Корея остаются главными акторами, и они должны сесть за стол переговоров и достичь результата. США готовы это сделать. Важно также продолжать давить на Северную Корею и убеждать, что для них важно найти путь денуклеаризации", — добавил он.

КНДР, объявив себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требования к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.