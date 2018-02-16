В ООН призвали сохранить санкции и давление на КНДР

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Важно сохранить международные санкции и давление на Северную Корею, чтобы найти пути денуклеаризации Корейского полуострова, США готовы к диалогу к КНДР по этому вопросу, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
По словам Гутерреша, остается вопрос о ядерном оружии и надо активно действовать.
"США и Северная Корея остаются главными акторами, и они должны сесть за стол переговоров и достичь результата. США готовы это сделать. Важно также продолжать давить на Северную Корею и убеждать, что для них важно найти путь денуклеаризации", — добавил он.
КНДР, объявив себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требования к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.