В Австралии из-за массовой драки с круизного лайнера сняли более 20 человек

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Полиция в Австралии сняла с круизного судна Carnival Legend, направлявшегося в Мельбурн, 23 человека из-за массовой драки на борту, сообщает портал nine.com.au.
Круизная компания, организовавшая перевозку, сообщила полиции о "жестоком и подрывном поведении" пассажиров, которые являются членами одной семьи. Судно пришвартовалось в городе Иден в штате Новый Южный Уэльс, полиция взошла на борт и сняла с судна 23 человека.
"Полиция расследует предполагаемую драку на борту круизного лайнера", — приводит портал отрывок из заявления полиции. Полиция также сообщила, что "шесть мужчин и трое подростков были сняты с судна в Идене… Еще 14 пассажиров, включая женщин и детей, тоже покинули судно".