В Twitter раскритиковали президента Латвии за плохое владение английским

РИГА, 16 фев – РИА Новости. Пользователи латвийского сегмента Twitter раскритиковали уровень владения английским языком президента Латвии Раймонда Вейониса, который выступил перед спортсменами в южнокорейском Пхенчхане.

"На следующих выборах я буду голосовать за ту партию, которая покажет кандидата в президенты с нормальными знаниями государственного и одного иностранного языка", — написала одна из пользователей.

Nākamajās vēlēšanās es varētu balsot par partiju, kura uzrāda VP kandidātu ar normālām valsts un vienas svešvalodas prasmēm (krievu valoda neskaitās un ušakovs arī neskaitās)…. https://t.co/VetBnKLE0f — Baiba Strautmane (@BaibaStrautmane) 15 февраля 2018 г.

​Другой пользователь после речи президента пожаловался, что у него "уши кровоточат".

"Какой смысл вообще ездить за границу Латвии? Сиди за столом, поковыряй в носу и "сенкью", — написала пользователь по имени Анна.

Пользователь Юрис отметил, что "если бы "дернуть", пошло бы более гладко".

Nemaz nav tik traki. Konteksts:

1. viņa izteikšanās spējas un dzimto latviešu un krievu valodu prasmes arī ir aptuveni šajā līmenī;

2. tāda "anglene" pilnīgi droši ir virs vidējā, ja rēķina visus valsts pārvaldē algu saņemošos;

3. ja varētu ieraut, ietu vēl gludāk. — Juris Garjāns (@JurisGarjans) 15 февраля 2018 г.

​Другие пользователи начали пародировать акцент президента, публикуя сообщения на английском языке, написанные буквами латышского алфавита.

Это не первый случай, когда в соцсетях обсуждают английский язык президента. В прошлом году пользователи активно критиковали выступление Вейониса на Генеральной ассамблее ООН в США, которую он прочитал на английском языке с сильным акцентом.