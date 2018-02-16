В Дании амурская тигрица решила пройти по тонкому льду и поплатилась за это

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Датский зоопарк Knuthenborg Safaripark опубликовал видеоролик, в котором амурская тигрица пытается прогуляться по тонкому льду и в итоге проваливается в воду.

"Не волнуйся, лед крепкий", — говорится в комментарии под видео.

Публикация от Knuthenborg Safaripark (@knuthenborg) Фев 15, 2018 в 3:35 PST

Хищница сначала недоверчиво присматривается, но все-таки решается пройтись по частично замерзшему озеру и даже делает несколько шагов, после чего лед начинает трескаться. Тигрица проваливается, но тут же выскакивает на берег.

Как сообщает канал TV2, тигрицу зовут Роза, ей три года, она до этого никогда не имела дела со льдом. "Это первый раз, когда она увидела лед, так что, конечно, ей было любопытно", — отметила сотрудница зоопарка.