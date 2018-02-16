В Пентагоне обвинили Россию в противоречивых заявлениях по ядерному оружию

ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Заявления России о том, что она намерена в меньшей степени полагаться на ядерное оружие, расходятся с ее реальными действиями, считает командующий стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен.

"У нашего народа есть такое выражение "слова расходятся с делом" — когда говоришь одно, а делаешь другое… Мы внимательно слушаем, что говорит ваш (российский) президент, что говорят ваши руководители, и мы очень внимательно следим за тем, что делает ваша страна. И когда мы складываем эти вещи, то видим, что с одной стороны идут очень противоречивые заявления, с другой – приверженность полной модернизации (ядерных) возможностей и приверженность созданию нестратегических ядерных возможностей, реализации новой ядерной доктрины, которая, как мы считаем, очень опасна" — заявил Хайтен на семинаре по новой ядерной доктрине США.

Командующий добавил, что США расценивают такие действия России как угрозу. Таким образом генерал ответил на вопрос представителя посольства РФ в США, который напомнил о том, что российская военная доктрина предусматривает, что страна будет в меньшей степени полагаться на ядерное оружие и будет развивать нестратегические виды вооружений.

Пентагон ранее обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

В МИД РФ в связи с публикацией новой ядерной доктрины США назвали откровенной подтасовкой заявления Вашингтона о том, что Москва отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, а также отметили, что США пытаются подвергнуть сомнению право России на самооборону в критических для существования государства ситуациях.