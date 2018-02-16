Силовики 14 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 240 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За минувшую неделю украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено около 236 снарядов, мин и гранат… В результате обстрелов жертв нет", — сказал представитель оборонного ведомства республики.

По его словам, огонь велся из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелам подверглись районы шести населенных пунктов республики. "Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной", — добавил Марочко.

Он уточнил, что украинские силовики активизировали разведку при помощи беспилотников на участке Золотое-Новотошковское — Желобок. Кроме того, у линии соприкосновения выявлено запрещенное минскими соглашениями вооружение украинских силовиков.